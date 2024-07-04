В Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов

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В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы. Указ подписал муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев. Документ опубликовали в Telegram-канале Духовного управления мусульман республики.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказано в документе.

Ранее в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что ношение никабов нужно запретить на всей территории России. В центре напомнили, что ислам предписывает женщинам носить хиджабы (накидки, которые не скрывают лицо), а никаб не является обязательным. Кроме того, носить никабы временно запретили в Дагестане.

Никаб — женская одежда, полностью закрывающая голову и лицо за исключением глаз. Ее принято носить мусульманкам в некоторых странах Ближнего Востока.

Разговоры о запрете никабов участились после террористической атаки в Дагестане. Тогда вооруженные боевики напали на церкви, синагону и посты ДПС. Как выяснили правоохранительные органы, один из террористов хотел сбежать, использую никаб для маскировки. Кроме того, в конце июня в республике разгорелся скандал — женщину-врача начали травить за то, что она попросила пациентку на приеме снять никаб.

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