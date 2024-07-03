На Северном Кавказе выступили за запрет никаба в России

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Ношение скрывающего лицо никаба нужно запретить на всей территории России. Такое мнение выразил Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) на своем сайте.

В сообщении объяснили разницу между никабом и хиджабом. Последний оставляет лицо женщины открытым и о его запрете «не может идти» речи.

В КЦМСК напомнили про исламскую традицию, согласно которой, лицо не относится к тем частям тела, которые не дозволено демонстрировать другим людям. Запрет на ношение никаба необходим для сохранения согласия в российском обществе.

В Дагестане официально запретили носить никаб. В муфтияте республики указали, что запрет носит временный характер. При этом сроки ограничения не указывались.

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов заявил, что запрет ношения никабов ввели до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

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