Настоящая провокация. Меликов прокомментировал травлю врача в Хасавюрте

Глава Дагестана Меликов осудил травлю врача из-за просьбы снять никаб

Фото: Unsplash

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал недопустимыми действия «псевдообщественника», который устроил травлю врача из-за его просьбы к пациентке снять головной убор во время медицинского обследования. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта <…> Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?» — подчеркнул он.

Речь идет о ситуации с врачом Евгенией Макеевой, травлю которой в Сети устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев).

Глава региона заявил, что полностью поддерживает действия медика и пообещал ей защиту. Кроме того, он предупредил, что провокаторов ждут неминуемые последствия.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить ношение в России закрывающей лицо одежды.

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