В январе можно и поработать. Идею о продлении майских назвали хорошей

Продлить майские праздники можно, если убрать часть выходных в зимой. Об этом 360.ru заявил экономист, политический аналитик и доктор бизнес-администрирования (DBA) Валерий Корнеев.

Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко сделать дни с 1 по 9 мая в 2026 году выходными.

«С точки зрения экономики идея хорошая, если мы сократим новогодние праздники. <…> Между ними, мне кажется, надо увеличивать количество рабочих дней, чтобы у нас не падали ВВП и производительность экономики», — подчеркнул эксперт.

Он призвал установить непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая, но сделать рабочими часть дней в январе, за исключением 1 и 7 числа.

«Конечно, лучше отдыхать в мае, чтобы находиться в более приспособленном природном ландшафте — видеть солнечные лучи, а не сидеть в запертой квартире с алкоголем», — объяснил Корнеев.

Ранее депутат Антропенко направил в Минтруд обращение с просьбой сделать майские праздники непрерывными, так как многим приходится брать отгулы. Он добавил, что рабочие дни между выходными в мае мешают россиянам полноценно отдохнуть.