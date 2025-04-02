В Иванове предложили выпускать безалкогольную водку «Ефремовка»

Директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков объявил о желании выпустить безалкогольную водку под названием «Ефремовка». Об этом он рассказал телеканалу RT .

«Ни в коем разе! Мы серьезные люди», — ответил он на вопрос, не шутит ли.

Лукьянчиков рассказал, что восхищается творчеством Михаила Ефремова и предлагал актеру работу коммерческим директором фабрики, когда тот выйдет из колонии. Также он рассказал, что артист мог бы работать с детьми в местном театральном кружке.

Ефремова освободили из колонии условно-досрочно решением суда 24 марта. Актер пообещал никогда больше не пить и не садиться за руль. Первым делом после выхода на свободу он планирует лечь в больницу, чтобы пролечиться, в частности от хронической обструктивной болезни легких.

По мнению Алексея Учителя, кинематографисты готовы наперебой предлагать Ефремову новые роли. Режиссер признался, что и сам хотел бы встретиться с актером.