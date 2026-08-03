País: в испанской Сеуте оборудовали временный морг для тел мигрантов на 200 мест

В испанском анклаве Сеута организовали временный морг для тел мигрантов из Марокко, погибших при попытках пересечь границу. Об этом сообщило RT со ссылкой на газету Pais.

Морг развернули в бывшем военном госпитале, в него продолжают привозить тела. Среди погибших много подростков.

Сеута расположена на северном побережье Африки и граничит с Марокко. В конце июля по морю и суше из соседней африканской страны в Сеуту пытались прорваться десятки тысяч марокканцев, по разным оценкам 60-90 тысяч. Они прорвали ограду, скрывались в трубах и туннелях, пытались перебраться вплавь. При этом паромы стали ходить с перебоями.

Испанские власти усилили полицейские патрули, у побережья установили плавучие заграждения. По данным на 2 августа погибло не менее 90 человек.

Другие страны Евросоюза требуют приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. За это решение высказались власти Дании и Польши.