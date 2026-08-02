До 90 возросло число погибших при попытках попасть в испанскую Сеуту из Марокко

Число погибших мигрантов, пытавшихся попасть в испанскую Сеуту из Марокко, увеличилось до 90. Подробности сообщила радиостанция Cadena SER .

Спасатели продолжают поиски тел погибших, 74 тела нашли испанские правоохранители, еще 16 — марокканская полиция.

В конце июля около 60 тысяч мигрантов из Марокко прорвали ограду, пытаясь попасть в Сеуту. Часть людей начала скрываться в трубах и туннелях, остальные остались на улицах города.

Испанские власти усилили полицейские патрули в Сеуте, у побережья установили плавучие заграждения для предотвращения новых попыток нелегального пересечения границы.

Между Сеутой и материковой Испанией произошел сбой паромного сообщения из-за миграционного кризиса. Нарушения затронули рейсы из Альхесираса в Марокко.