В Индии проверят женщину после трех свадеб за пять месяцев

Полиция индийского штата Химачал-Прадеш заинтересовалась женщиной, которая вышла замуж три раза за пять месяцев. Об этом сообщило Bhaskar English .

Правоохранители планируют выяснить: были ли браки официально зарегистрированы или речь идет только о свадебных церемониях без юридической силы.

Для Индии такая ситуация выглядит необычно: развод там оформляется через суд, а многоженство и многомужество запрещены законом. Из-за этого полицейские рассматривают версию о возможном мошенничестве. Если подтвердится, что женщина вступала в браки без намерения создавать семью, их могут признать недействительными.

Кроме того, полиция опрашивает родственников и соседей, чтобы понять обстоятельства каждой свадьбы. Сама женщина публично ситуацию не комментировала.

Ранее в штате Махараштра полиция объявила в розыск подставную невесту и ее сообщников. По версии правоохранителей, группа обманула девять мужчин: после свадеб женщина исчезала с деньгами и украшениями.