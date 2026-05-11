В Индии женщина вышла замуж 9 раз и сбежала с деньгами
В штате Махараштра на западе Индии полиция вскрыла преступную группировку, которая обманывала мужчин. Женщина девять раз вышла замуж и украла деньги супругов, сообщил News 9 Live.
В отделение полиции обратился мужчина, жена которого сбежала через несколько дней после свадьбы, прихватив деньги и драгоценности. Он познакомился с ней через агентов, которые организовали бракосочетание.
«Меня обманули на сотни тысяч рупий, и эта ситуация довела меня до мыслей о самоубийстве. Я хочу справедливости», — сказал он.
В поисках пропавшей супруги мужчина выяснил, что она уже восемь раз выходила замуж. Каждого мужа постигла та же участь. Началось расследование, женщину и ее подельников объявили в розыск.
