В Херсонской и Запорожской областях восстановили 125 многоквартирных домов и 2035 объектов ЖКХ и энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

Из этого списка, по данным министерства, 31 дом и 94 объекта ЖКХ восстановили с начала года. Там отметили, что работы ведутся комплексно.

В июле, докладывая президенту Владимиру Путину о развитии новых регионов, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что готовы четыре мастер-плана и еще девять прорабатываются. Всего до 2030 года планируется построить и отремонтировать почти 30 тысяч объектов, запустить 12 миллионов квадратных метров жилья по программе льготной ипотеки, а также улучшить состояние восьми тысяч километров автодорог.