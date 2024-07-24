Хуснуллин доложил Путину о восстановлении и развитии новых регионов

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с докладом на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов, которое проводил президент Владимир Путин. Подробности рассказали в аппарате правительства России.

По словам Хуснуллина, программу социально-экономического развития новых регионов продлили до 2030 года. Планируется выполнить работы еще почти на 30 тысячах объектов, готовы четыре мастер-плана, еще девять находятся в работе.

Правительство разработало программу строительства жилья с привлечением внебюджетных источников. Кроме того, будут восстанавливать поврежденные и аварийные жилые дома. Также построили и восстановили свыше 200 объектов здравоохранения и 1300 — образования.

К 2030 году запустят еще 12 миллионов квадратных метров жилья по программе льготной ипотеки. Сейчас площадь составляет три миллиона. Планируется улучшить состояние еще восьми тысяч километров дорог в дополнение к имеющимся трем тысячам.

Улучшилась работа банковской сферы. Кроме Промсвязьбанка, пришедшего в регионы первым, отделения в новых регионах начали открывать ВТБ и Сбербанк.

Заработали центры «Мой бизнес» для поддержки малого и среднего предпринимательства. Предприятиям предложили льготные займы на модернизацию и пополнение оборота.

В свободную экономическую зону вошла 171 организация, которая создаст в общей сложности 66 тысяч рабочих мест. Около 2,5 миллиона граждан в 2024 году получают пенсии, пособия и иные выплаты.

На том же совещании Путин заявил, что вся Россия поддерживает Донбасс.