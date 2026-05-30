В Хабаровском крае появились сугробы за два дня до лета
Сильный снегопад прошел в Солнечном и Ванинском районах Хабаровского края, на улицах появились сугробы. Об этом сообщило РИА «Новости».
В социальных сетях опубликовали кадры засыпанных снегом улиц и детских площадок. К полудню (5:00 по московскому времени) снежный покров в поселке Солнечный почти растаял.
Причиной осадков стало смещение глубокого циклона в Охотское море.
Накануне погодные катаклизмы происходили в разных регионах страны. На Приморский край обрушился град размером с монету, а в городах Кавказских минеральных вод выпали градины с грецкий орех. В европейской части России сейчас продолжает стоять аномально холодная погода.
