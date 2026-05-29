На Приморский край обрушился град размером с монету
В городе Артеме в Приморском крае прошел сильный град. Размер некоторых льдин достигал двух-трех сантиметров. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.
На видео видно, что крупные градины покрыли землю. По словам очевидцев, после того как град закончился, начался дождь.
Ранее похожая ситуация случилась в Минеральных водах, Пятигорске, Ессентуках и окрестных населенных пунктах в Ставропольском крае. Выпавший град был размером с грецкий орех.
Также непогода нанесла серьезный ущерб — пострадал сайдинг зданий и упали ветки. Одному из водителей Тойоты пришлось выковыривать градины из-под капота.