В Хабаровском крае мясной базар организовали прямо у мемориала бойцам СВО

В поселке Ванино Хабаровского края неизвестные организовали мясной базар в 10 метрах от мемориала бойцам специальной военной операции. Об этом сообщила Readovka .

«Это, в вашем понимании, нормально?» — задается вопросом автор видео и обещает «устроить» торговцам.

Местные жители призывают полицию и администрацию запретить продажу мяса рядом с аллеей, где лежат погибшие. Однако некоторые, наоборот, защищают предпринимателей, говоря, что они не трогают сам мемориал, а торгуют неподалеку.

Ранее жительница поселка Заводской в Приморском крае изрисовала краской памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Против нее возбудили уголовное дело.