Жительница Приморья осквернила памятник воинам-землякам

В Приморье задержали подозреваемую в осквернении памятника воинам-землякам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 1 мая 37-летняя женщина испортила монумент в сквере на улице Ленина в поселке Заводской. Фигурантка изрисовала краской памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Следователями принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемой меры пресечения, соответствующее ходатайство направлено в суд», — отметили в СК.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД по Приморскому краю.

Мемориал ветеранам Великой Отечественной войны осквернили ранее в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района Якутии.