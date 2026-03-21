В Госдуме выступили за перенос индексации страховых пенсий на январь

Ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

Депутат отметил, что в 2026 году страховые пенсии проиндексировали с 1 января, причем уровень индексации заложили выше прогнозной и фактической инфляции. Он назвал такой подход правильным.

«С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», — заявил Нилов.

В настоящее время страховые пенсии индексируют 1 февраля по уровню фактической инфляции. В зависимости от возможностей бюджета Социального фонда 1 апреля также проводят индексацию.