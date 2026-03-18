СФР напомнил об увеличении социальных пенсий с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии вырастет в России до 16,5 тысячи рублей в месяц с 1 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Соцфонда.

Выплаты проиндексируют на 6,8%.

«В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей», — заявили в фонде.

Также в пресс-службе обратили внимание, что средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей — до 25,4 тысячи.

Также с 1 апреля увеличится выплата по уходу, которую устанавливают людям, отметившим 80-летие, и инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации увеличится до 1,5 тысячи рублей.

Соцфонд автоматически повышает надбавку по уходу при индексации — никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется.

Ранее налоговый юрист Татьяна Вахрамян предупредила, что ошибки в трудовой книжке могут повлиять на размер пенсии.