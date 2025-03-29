В Госдуме убеждены, что рано или поздно молодежь России «состарят» на пять лет

Российская классификация возрастных групп примерно на 10 лет отличается от рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Рано или поздно законодатели признают молодежью людей до 40 лет, сообщил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет. <…> Граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп», — сказал он.

Закон «О молодежной политике в России» относит к молодежи людей в возрасте от 14 до 35 лет, ВОЗ — от 18 до 44 лет. Леонов заявил, что в 35-40 лет люди рассуждают и выглядят моложе своих сверстников полвека назад и только начинают полноценную жизнь.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко тоже поддержал идею поднять порог молодежного возраста до 40 лет, потому что в стране увеличилась общая продолжительность жизни. Профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал эту меру бессмысленной, так как она ни на что не повлияет.