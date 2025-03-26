Профессор Сафонов раскритиковал идею о повышении возраста молодежи до 40 лет

Повышение возрастного порога молодежи до 40 лет — бессмысленная мера. Она не повлияет на социальные и экономические аспекты. Таким мнением с ИА НСН поделился профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По мнению специалиста, такое изменение может повлиять только на возможность участия ученых в грантовых программах. Экономический эффект будет минимальным, поскольку основную роль играет возраст до 30 лет.

Социальные последствия также сомнительны: возможны дискуссии о повышении пенсионного возраста. Эксперт подчеркнул, что с медицинской точки зрения такое решение необоснованно, так как биологическое развитие человека ограничено определенными рамками.