Профессор Сафонов раскритиковал идею о повышении возраста молодежи до 40 лет

Повышение возрастного порога молодежи до 40 лет — бессмысленная мера. Она не повлияет на социальные и экономические аспекты. Таким мнением с ИА НСН поделился профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.
По мнению специалиста, такое изменение может повлиять только на возможность участия ученых в грантовых программах. Экономический эффект будет минимальным, поскольку основную роль играет возраст до 30 лет.
Социальные последствия также сомнительны: возможны дискуссии о повышении пенсионного возраста. Эксперт подчеркнул, что с медицинской точки зрения такое решение необоснованно, так как биологическое развитие человека ограничено определенными рамками.
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