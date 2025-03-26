Онищенко поддержал идею увеличить возрастной порог для молодежи в России

Поднятие возрастного порога молодежи до 40 лет имеет смысл, потому что средняя продолжительность жизни россиян растет. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал он.

Академик добавил, что установление нового возрастного ценза должно пройти без административного давления, а авторам инициативы следует подготовить детальное обоснование того, что принятие нововведения может дать российской экономике и науке.

Ранее с предложением увеличить возраст российской молодежи «хотя бы до 40 лет» выступил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев в беседе с 360.ru сообщил, что на, а сегодняшний день идея о поднятии возрастного порога молодежи в России до 40 не обсуждается. Власти работают над реализацией национальных проектов с россиянами до 35 лет.