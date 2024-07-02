В Госдуме рассказали о переходе на шестидневную рабочую неделю

Шестидневная рабочая неделя противоречит Трудовому кодексу России, поэтому в нашей стране ее никогда не введут. Об этом сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Lenta.ru .

«Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается», — заявила парламентарий.

Ранее министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков категорично высказался о перспективах увеличения трудовой недели. По его словам шестидневки в России не будет. При этом существующее трудовой законодательство позволяет выстроить удобный график. А за сверхурочную работу в выходные и праздники работодатель должен заплатить больше, чем за обычный трудовой день.

А вот в Греции власти разрешили компаниям вводить для сотрудников шестидневную рабочую неделю с компенсацией зарплаты.