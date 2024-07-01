Греческим компаниям разрешили переход на шестидневку

Работающие в Греции компании непрерывного цикла получили право на введение шестидневной рабочей недели с компенсацией зарплаты сотрудникам на 40% или 115, если дополнительный рабочий день выпадет на праздник. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства страны сообщило издание In .

Шестой рабочий день смогут вводить промышленные предприятия, государственные учреждения и частный сектор, задействованный в сфере туризма.

Такое же право получили налоговые инспекции, почта, а также энергетические и водные государственные компании, занимающиеся обслуживанием населения.

Условием введения дополнительного рабочего дня станет непредвиденная нагрузка на предприятия. При этом руководители организаций обязаны заранее предупредить трудовую инспекцию, что сотрудники выйдут на очередную смену.

Ранее шестидневная рабочие недели предусматривалась только для заведений пищевой промышленности и организаций, задействованных в сфере туризма. Теперь эту практику распространили на другие отрасли.

Против инициативы о введении шестидневной рабочей недели в России ранее выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он подчеркнул, что отечественное трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет россиянам и руководителям компаний выстраивать график в зависимости от потребностей.