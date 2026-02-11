В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи

В России утвердили новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Теперь специалист сможет оказывать помощь вне медицинской организации во время чрезвычайных ситуаций, рассказал РИА «Новости» депутат Сергей Леонов.

Парламентарий отметил, что всего в новом стандарте прописали семь трудовых действий для указанной функции. Среди них — координация работы медподразделений в статусе первой прибывшей выездной бригады, сортировка пострадавших, организация эвакуации и взаимодействие с экстренными службами.

«В документе прописали необходимые умения. Врач должен знать алгоритм и схему передачи информации о чрезвычайной ситуации, ее критерии, аргументировать выбор медорганизации для эвакуации пациента, знать положение о Всероссийской службе медицины и так далее», — объяснил Леонов.

