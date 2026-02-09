В Забайкалье врачей вынуждали платить взятки за аккредитацию

В Забайкальском крае завершили расследование крупного дела о коррупции в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Четырем участникам организованной группы предъявили обвинение в получении взяток от врачей за незаконное оформление аккредитации.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год фигуранты создали преступную схему. Один из них был председателем комиссии по здравоохранению. За взятки от 35 до 125 тысяч рублей они оформляли медикам документы об успешной аккредитации без реальной сдачи экзаменов.

Услугами группы воспользовались около 50 медицинских работников из разных регионов России. Общая сумма полученных взяток превысила четыре миллиона рублей.

«Для обеспечения возможной конфискации имущества, нажитого преступным путем, на собственность обвиняемых наложен арест. Стоимость арестованного имущества превышает 40 миллионов рублей», — сообщили в Следственном комитете.

Все обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса — получение взятки организованной группой и превышение должностных полномочий.

