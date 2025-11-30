В Госдуме рассказали о новой отметке в паспорте

Депутат ГД Дрожжина: в паспорте можно поставить отметку об ИНН

Каждый россиянин имеет право бесплатно поставить отметку об ИНН в паспорте. Об этом РИА «Новости» рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

Такую отметку можно поставить в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Основанием послужат сведения из ЕГРН, или свидетельство ИНН.

«Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах, а также проверку данных при подаче документов», — отметила Дрожжина.

Штамп в паспорте — это добровольное решение гражданина. Это дополнительная мера, которая позволит подтверждать личные данные.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов напомнил о возможном штрафе за отсутствие временной регистрации по месту проживания. В Москве придется заплатить до пяти тысяч рублей, в других регионах — до трех тысяч рублей.