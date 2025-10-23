Депутат Колунов уточнил, что отсутствие временной регистрации может привести к штрафу

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов в интервью RT разъяснил правила регистрации граждан и возможные штрафы за их нарушение. Он подчеркнул, что каждый гражданин обязан иметь постоянную регистрацию по месту жительства, оформляемую штампом в паспорте, или временную регистрацию по месту пребывания, если он находится в другом регионе более 90 дней.

Колунов уточнил, что отсутствие временной регистрации может привести к штрафу в размере до пяти тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех тысяч рублей в других регионах России. Штрафные санкции предусмотрены и для собственников помещений, сдаваемых в аренду лицам, не имеющим временной регистрации.

Для юридических лиц штрафы достигают 800 тысяч рублей. При этом, как подчеркнул Колунов, родственники, зарегистрированные на территории региона, освобождаются от обязанности оформлять временную регистрацию, если могут доказать факт родства.