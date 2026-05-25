В Госдуме рассказали, кто может получить гражданство РФ по упрощенной схеме

Упрощенный порядок получения российского гражданства в 2026 году охватил сразу несколько категорий заявителей. В их числе — участники СВО, граждане Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускники российских вузов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в интервью РИА «Новости» .

Действующее законодательство предусматривает ряд оснований, позволяющих оформить гражданство в более короткие сроки. Речь идет о людях, которые уже были связаны с Россией через семью, образование, работу, военную службу или статус соотечественников.

Парламентарий подчеркнул, что государство в первую очередь поддерживает тех, кто защищает Россию, участвует в ее развитии и уже стал частью российского общества.

Несмотря на это, упрощенный порядок не отменяет обязательных проверок. МВД изучает документы, законность пребывания человека в стране и достоверность представленных сведений, а большинство отказов было связано с ложной информацией или ограничениями на въезд.

«При этом сама процедура сегодня стала более понятной и прозрачной. Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев», — отметил Гусев.

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Приднестровья. Согласно указу, обратиться за получением статуса в упрощенном порядке смогут постоянно проживающие в регионе люди при соблюдении установленных законом условий.