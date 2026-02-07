В Госдуме рассказали, кому с 1 марта повысят пенсию

С 1 марта фиксированную выплату к пенсии удвоят россиянам, достигшим 80 лет или получившим первую группу инвалидности в феврале. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он уточнил, что повышение на 100% касается только страховой пенсии по старости и не распространяется на выплаты по инвалидности или потере кормильца. Начисление происходит автоматически, без дополнительных заявлений.

«Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что при совпадении двух оснований, например инвалидности и возраста, выплату повышают по одному из них. Если первая группа инвалидности установлена в феврале, то перерасчет пенсии сделают со дня решения медико-социальной экспертизы.

На практике эти изменения часто отражаются в ближайшей выплате, которая приходится на март.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что пересчет социальных пенсий с 1 апреля позволит повысить доходы почти 4,3 миллиона россиян.