Пересчет пенсий с 1 апреля затронет почти 4,3 миллиона россиян

Министр Котяков: с 1 апреля в России на 6,8% повысят социальные пенсии

Пересчет социальных пенсий с 1 апреля позволит повысить доходы почти 4,3 миллиона россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщила пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что с 1 апреля россиянам, получающим социальную пенсию, увеличат ее на 6,8%.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона человек — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения», — отметил министр.

В апреле проиндексируют только социальные пенсии, положенные гражданам, которые не набрали необходимый для страховой пенсии трудовой стаж. Это вторая пенсионная индексация в этом году. Первую власти провели в январе — тогда страховые пенсии увеличились на 7,6%.

Также с 1 февраля Социальный фонд повысил на 5,6% пособия для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.