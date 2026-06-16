В Госдуме рассказали, кому полностью компенсируют расходы на ЖКХ

Некоторые категории россиян могут получить полную государственную компенсацию за жилье и коммунальные услуги. О том, кто именно имеет такое право на федеральном уровне, РИА «Новости» рассказал зампред профильного комитета Госдумы Александр Аксененко.

По словам депутата, полный возврат сумм за коммунальные услуги и жилье на федеральном уровне предусмотрен только для ограниченного круга льготников.

«На сегодняшний день право на 100% компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — сказал Аксененко.

Он уточнил, что для большинства других категорий, включая ветеранов, инвалидов, многодетные семьи и пенсионеров, действуют частичные компенсации или субсидии.

Депутат отметил, что есть и те, кто может получать полную компенсацию по специальным нормам федерального законодательства или по решениям региональных властей. Поэтому в каждом случае нужно учитывать не только федеральные правила, но и законы конкретного региона.

Ранее жители многоквартирных домов в разных регионах России начали жаловаться на необычные строки в платежках за ЖКУ. По их словам, управляющие компании стали требовать доплаты примерно по 18 тысяч рублей на модернизацию домов, что вызвало вопросы о законности таких начислений.