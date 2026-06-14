Сегодня 03:54 Россияне пожаловались на новую строку в платежках. Что это за сбор и обязательно ли платить? Юрист Матюшенков: решение о сборе на допработы в МКД принимают собственники 0 0 0 Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жильцы многоэтажек в разных российских регионах стали жаловаться на странные строки в платежках. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей на модернизацию дома. Что это за статья расходов, законно ли со стороны УК требовать такие суммы и нужно ли их отдавать? Разбирался 360.ru.

Что известно о новом платеже?

Некоторые жители получили платежные документы с дополнительными строчками в мае. Формулировки различаются: у кого-то это «аварийный резерв», у кого-то «модернизация инженерных систем», у кого-то — «целевой сбор на обновление инфраструктуры». Суть в том, что значительную для многих сумму просят отдать в течение буквально пары месяцев. В СМИ предположили, что управляющие компании идут на такой шаг из-за дефицита средств на капремонт и внеплановые работы в многоэтажках, старения коммуникаций и роста стоимости стройматериалов и услуг подрядчиков. Отмечалось, что, вводя единоразовый крупный платеж, УК, видимо, хотят побыстрее собрать деньги на самые критичные работы.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

По данным из открытых источников, в основном речь идет примерно о 18 тысячах рублей. В среднем именно столько сейчас стоит капремонт квадратного метра жилья — хотя, конечно, многое зависит от региона и площади квартиры, пишет SM.News.

Что это за сбор?

Нет никакой федеральной нормы, которая ввела бы для жильцов многоквартирных домов в России дополнительный платеж, рассказал 360.ru юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, в большинстве случаев речь идет об увеличении действующих взносов на капитальный ремонт на региональном уровне либо о дополнительных целевых сборах. Их инициируют управляющие организации, ТСЖ или сами собственники для финансирования конкретных работ по содержанию и ремонту общего имущества. «Важно понимать, что управляющая компания не вправе в одностороннем порядке придумать новый обязательный платеж и включить его в квитанцию. Если речь идет о сборе на модернизацию инженерных систем, замену коммуникаций, формирование аварийного резерва или иные внеплановые работы, основанием должно быть решение общего собрания собственников помещений», — подчеркнул собеседник 360.ru.

В каком случае сбор считается законным?

Собственники должны не только принять решение о дополнительном сборе, но и определить объем необходимых работ, утвердить смету расходов и порядок финансирования. И решение общего собрания должно быть оформлено по всем правилам.

Законным сбор можно считать только в том случае, если собрание было проведено с соблюдением требований жилищного законодательства, имелся необходимый кворум, собственники были надлежащим образом уведомлены о голосовании, а в принятом решении четко указывались виды работ, их стоимость, размер платежа и порядок его внесения. Если протокол собрания отсутствует, собственники не были уведомлены о его проведении либо есть признаки фальсификации результатов голосования, законность начислений можно поставить под сомнение. Дмитрий Матюшенков заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист

Бывает так, что собственники узнают о якобы общем решении уже постфактум, увидев квитанцию. Чаще такое случается при заочной форме голосования: часть жильцов не получают бюллетени и не участвуют в голосовании. В такой ситуации можно запросить у управляющей компании или ТСЖ копию протокола собрания, сведения о кворуме, смету работ и документы, подтверждающие необходимость проведения соответствующих мероприятий в доме.

Может ли сумма быть для всех одинаковой?

На самом деле если со всех квартир требуют один и тот же взнос, то это должно насторожить. Собеседник 360.ru пояснил, что расходы на содержание и ремонт общего имущества распределяются между собственниками пропорционально их доле в праве общей собственности. А эта доля напрямую связана с площадью помещения. Жилец имеет право потребовать у УК или ТСЖ раскрыть методику расчета начислений.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Что делать, если вы считаете сбор незаконным?

Можно направить письменный запрос о предоставлении документов, обратиться в Государственную жилищную инспекцию, а если заподозрили серьезные нарушения — в прокуратуру или суд. Есть шанс восстановить справедливость, если она была нарушена. Например, жительница Петербурга через суд добилась от УК возвращения денег, отданных за «эксплуатационные расходы», сообщил «Форпост» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. В компании заявили, что взимают средства на основании решения общего собрания, но позже оказалось, что ранее горсуд признал это собрание недействительным. Теперь УК выплатит петербурженке не только уплаченные ею более 40 тысяч рублей, но и компенсацию морального вреда, штраф за отказ решить вопрос добровольно (до суда женщина обращалась в управляющую компанию, но ее проигнорировали), возместит расходы на юриста и госпошлину.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

А может ли УК взыскать деньги через суд?

Теоретически — да. Отказ от оплаты не аннулирует начисление, и, если собственник отказался платить за новые услуги, управляющая организация вправе засчитать ему задолженность и в дальнейшем попытаться взыскать ее в судебном порядке. Однако судебное взыскание возможно только в том случае, если УК или ТСЖ докажет законность самого решения собственников. В суде придется подтверждать наличие кворума, соблюдение процедуры проведения собрания, правомерность расчета начислений и связь собираемых средств с конкретными работами. Суд может отказать во взыскании денег, если обнаружатся нарушения процедуры голосования.

Что, если решение законно, но у вас нет денег?

Если с документами все в порядке и необходимость работ подтвердилась, финансовые сложности собственника не освободят его от обязанности платить за содержание общего имущества. Но закон не запрещает сторонам договариваться о рассрочке платежа. «Многие управляющие организации идут на такой шаг, поскольку понимают, что единовременное взыскание крупных сумм может оказаться затруднительным для значительного числа жильцов и привести к росту задолженности», — заметил Матюшенков. Кстати, собственники имеют полное право проконтролировать, на что потратили собранные у них деньги: требовать отчеты, знакомиться со сметами, актами выполненных работ, изучать договоры с подрядчиками и другие документы.