Соцфонд оценил пенсию Деда Мороза

В преддверии Нового года специалисты Соцфонда рассчитали, какую пенсию мог бы получать Дед Мороз. Об этом сообщил KP.RU.

Чтобы оценить выплаты, учитывали такие факторы, как стаж, возраст и опека над внучкой Снегурочкой.

У Деда Мороза оказалось 90 лет трудового стажа, постоянное проживание в Великом Устюге и статус опекуна несовершеннолетней девочки. В итоге ежемесячная страховая пенсия новогоднего волшебника могла бы составить 170 567 рублей.

Также на выплаты могла бы рассчитывать и сама Снегурочка. Как ребенку, оставшемуся без родителей, ей полагается 20 295 рублей ежемесячно в 2025 году.

