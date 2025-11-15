В Госдуме призвали выдавать путевки пенсионерам с 70 лет

Депутат Миронов предложил обеспечить путевками в санатории россиян с 70 лет

Пенсионеров старше 70 лет необходимо обеспечить ежегодными путевками в санатории за счет ОМС. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он рассказал, что отправил обращение с инициативой главе правительства России Михаилу Мишустину.

«Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Продолжительность отдыха — не менее 14 календарных дней», — отметил парламентарий.

По его мнению, проект поможет повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан, а также снизит нагрузку на медицинские стационары.

Благодаря уменьшению числа госпитализаций и длительности лечения пенсионеры смогут сэкономить на лекарствах, которые им постоянно приходится принимать, добавил депутат. Он объяснил, что государство выделяет деньги на путевки в санатории, но получают их немногие.

«Как правило, это зависит от финансовых возможностей региона. Но мало кто в условиях острого дефицита бюджета может позволить себе эту роскошь, и уж тем более таких специализированных программ нет в регионах для пенсионеров старше 70 лет», — подчеркнул Миронов.

