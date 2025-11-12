В Госдуме призвали снизить наценку на авиабилеты в праздники

Наценку на авиабилеты в периоды праздников следует понизить. Об этом 360.ru заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она направила министру транспорта Андрею Никитину обращение с просьбой установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилет.

Парламентарий напомнила о резком подорожании авиаперевозок на внутрироссийские маршруты во время праздников и обратила внимание, что не все могут позволить себе перелет. По ее словам, многие россияне не имеют возможности поехать к родственникам в другие регионы или путешествовать.

«В первую очередь страдают самые уязвимые категории — семьи с детьми, студенты, пенсионеры, а также жители отдаленных регионов, для которых авиасообщение остается практически единственным средством связи с другими субъектами РФ», — уточнила Лантратова.

Она предложила внедрить систему «ценовых коридоров» для бронирования билетов на праздничные даты с возможностью контролировать отклонения от среднерыночной цены за аналогичный период. Также депутат призвала разработать стимулирующие меры для раннего бронирования, которые обеспечат выгодные условия приобретения билетов за 30-45 дней до вылета.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости ввести скидку для студентов на авиабилеты и проезд в плацкарте. Он уточнил, что учащимся приходится часто ездить к родным и путешествовать.