В Госдуме призвали ужесточить стандарты для охранников в школах

Требования к охранникам необходимо ужесточить, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности в образовательных учреждениях. Об этом 360.ru заявил депутат Ярослав Нилов.

Он направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение, в котором попросил актуализировать профстандарты для охранников школ и детских садов.

Парламентарий пояснил, что существующая в частных охранных предприятиях система рекрутинга часто носит формальный характер, поэтому охранниками могут становиться люди без надлежащего уровня подготовки.

По мнению Нилова, в этой сфере необходимо установить предельный возраст и определенные стандарты, в том числе по состоянию здоровья и способности мгновенно оценивать риски.

«А еще лучше, если эти факторы будут подтверждаться соответствующим документом», — заключил депутат.

Ранее в России произошло несколько случаев нападений школьников на учебные заведения. В Кодинске семиклассница с ножом набросилась на учительницу, а в Уфе подросток устроил в школе стрельбу.