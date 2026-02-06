В Госдуме призвали ужесточить стандарты для охранников в школах
Депутат Нилов предложил актуализировать стандарты для школьных охранников
Требования к охранникам необходимо ужесточить, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности в образовательных учреждениях. Об этом 360.ru заявил депутат Ярослав Нилов.
Он направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение, в котором попросил актуализировать профстандарты для охранников школ и детских садов.
Парламентарий пояснил, что существующая в частных охранных предприятиях система рекрутинга часто носит формальный характер, поэтому охранниками могут становиться люди без надлежащего уровня подготовки.
По мнению Нилова, в этой сфере необходимо установить предельный возраст и определенные стандарты, в том числе по состоянию здоровья и способности мгновенно оценивать риски.
«А еще лучше, если эти факторы будут подтверждаться соответствующим документом», — заключил депутат.
Ранее в России произошло несколько случаев нападений школьников на учебные заведения. В Кодинске семиклассница с ножом набросилась на учительницу, а в Уфе подросток устроил в школе стрельбу.