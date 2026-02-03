Семиклассницу госпитализировали после нападения на школу в Красноярском крае

Семиклассницу госпитализировали с ножевым ранением после того, как ее одноклассница попыталась напасть на учительницу в школе в Кодинске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Сейчас пострадавшую уже выписали домой. Нападавшую задержали, с ней и ее родителями работают сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Это уже второе нападение на школу за сегодня. Ранее в Уфе семиклассник обстрелял школьников и учителя из пневматического оружия. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. Предположительно, он ненавидел учителя истории и хотел отомстить именно ему — пуля оцарапала педагогу щеку. При этом школьницу, которая сняла нападавшего на видео, тот не тронул, только велел уйти.