В Госдуме предложили ввести скидку на авиабилеты для студентов

В России могут ввести скидку на авиабилеты и проезд в плацкарте для студентов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий пояснил, что сейчас подобные льготы предоставляются учащимся по усмотрению авиакомпаний, однако стоит сделать скидку единой.

«Студенты — одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, путешествуют по стране», — отметил Миронов.

Депутат добавил, что также необходимо расширить скидочную систему на проезд учащихся в поездах. Сейчас льготы действуют на билеты в купе, а нужно также распространить их на плацкарт.

Ранее Миронов предложил создать в России «карту многодетности» с расширенным кешбэком и скидками. Предполагается, что она распространится на сетевой ретейл и широкий спектр услуг.