В Госдуме призвали объявить 14 февраля Днем любви

Празднику 14 февраля можно дать новое название, чтобы уйти от упоминания Дня святого Валентина. Об этом РИА «Новости» заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее мнению, пришедший с Запада праздник нельзя запрещать. Вместо этого его можно назвать Днем любви или Днем плюшевой игрушки и придумать к нему новые символы. В качестве примера она предложила сердечки или плюшевые игрушки.

«Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова „любовь“, „семья“, „дети“ — важнейшие в жизни», — уточнила парламентарий.

Ранее рестораны в Москве взвинтили бронь за столики в День влюбленных до 45 тысяч рублей для двоих, чтобы исключить внезапную отмену. В некоторых заведениях в эту стоимость включают десерт в виде сердечка и чаевые для официанта.