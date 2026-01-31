Московские рестораны ввели гигантскую бронь за столики в День влюбленных

Рестораны в Москве ввели депозиты до 45 тысяч рублей за бронь на 14 февраля

Фото: РИА «Новости»

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за раннее бронирование столиков ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

По информации источника, бронь столиков в обычные дни в основном бесплатна. Однако за две недели до праздника заведения ввели невозвратные депозиты, чтобы исключить ее внезапную отмену.

Изначально сумма депозита за двоих гостей составлял семь-восемь тысяч рублей, но в итоге увеличилась до 14 тысяч рублей за бронь.

Самый крупный депозит дошел до 45 тысяч рублей за двоих. В некоторых заведениях отметили, что в его стоимость по умолчанию входят десерт в виде сердечка и чаевые для официанта.

Ранее сенатор Наталия Косихина призвала отказаться от празднования Дня святого Валентина в России. Также она поставила под сомнение целесообразность установки ящиков для валентинок.

