Московские рестораны ввели гигантскую бронь за столики в День влюбленных

Рестораны в Москве ввели депозиты до 45 тысяч рублей за бронь на 14 февраля

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за раннее бронирование столиков ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, бронь столиков в обычные дни в основном бесплатна. Однако за две недели до праздника заведения ввели невозвратные депозиты, чтобы исключить ее внезапную отмену.

Изначально сумма депозита за двоих гостей составлял семь-восемь тысяч рублей, но в итоге увеличилась до 14 тысяч рублей за бронь.

Самый крупный депозит дошел до 45 тысяч рублей за двоих. В некоторых заведениях отметили, что в его стоимость по умолчанию входят десерт в виде сердечка и чаевые для официанта.

Ранее сенатор Наталия Косихина призвала отказаться от празднования Дня святого Валентина в России. Также она поставила под сомнение целесообразность установки ящиков для валентинок.