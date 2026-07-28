В Госдуме предупредили о мошенничестве через домовые чаты

Под видом сотрудников управляющих компаний мошенники стали предлагать россиянам вступить в домовые чаты. После этого у жертв выманивают доступ к профилям на «Госуслугах», рассказал ТАСС депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам парламентария, злоумышленники выбрали бытовую тему, которая обычно не вызывает подозрений. Они обращались к людям по имени и отчеству, представлялись сотрудниками управляющей компании и предлагали перейти в чат жильцов. Опасность возникала после передачи кода из СМС или перехода по ссылке.

Вольфсон отметил, что мошенники отошли от прежней тактики, когда представлялись сотрудниками Центробанка или прокуратуры и запугивали собеседников. Теперь они действую через доверие и повседневные вопросы.

«Современный обман опасен не сложностью технологий, а тем, насколько близко он подбирается к нашей повседневной жизни», — сказал депутат.

Он призвал пострадавших действовать без промедления. Сначала нужно закрыть профиль через приложение банка или в ближайшем МФЦ, удалить привязанные злоумышленниками электронные адреса и номера телефонов, а также отозвать неизвестные согласия и разрешения.

Затем Вольфсон рекомендовал защитить права на недвижимость. Для этого на «Госуслугах» следует оформить запрет на регистрацию права без личного участия собственника.

Кроме того, депутат посоветовал обратиться в полицию и подать заявление о несанкционированном доступе к компьютерной информации и попытке мошенничества.

«Критически важно: получите на руки „Талон-уведомление“ с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях). Этот документ станет официальным доказательством того, что все действия от вашего имени совершали злоумышленники», — заключил депутат.

Ранее россиянам напомнили о способах обезопасить онлайн-платежи. Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала завести отдельную виртуальную карту для интернет-покупок и установить лимиты на проведение операций.