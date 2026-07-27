Россиянам рассказали, как обезопасить покупки в интернете

Эксперт Вяльшина: для покупок в интернете лучше выпустить виртуальную карту

Чтобы обезопасить платежи при покупках в интернете, необходимо специально завести отдельную виртуальную карту, а также установить лимиты на совершение онлайн-операций. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты», — сказала она.

Эксперт пояснила, что это поможет уберечь основную карту от возможных действий мошенников.

Также Вяльшина призвала не поддерживать разговор, если поступил сомнительный звонок якобы из правоохранительных органов или службы безопасности с требованием назвать код или перевести куда-либо денежные средства.

«Настоящий банк никогда не торопит и не просит коды. Положите трубку и сами перезвоните по номеру на обороте вашей карты», — отметила она.

Ранее стало известно, что мошенники придумали способ обмана россиян с «забытой» в банкомате картой.