В Госдуме предложили ввести особый порядок поддержки семей с 10 и более детьми

Для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости. Обращение с такой инициативой депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщил ТАСС .

Парламентарий предлагает исключить из состава доходов при назначении пособий компенсации за детский сад, ЖКХ, питание и проезд, а также пересмотреть имущественные критерии. По ее словам, даже небольшое превышение среднедушевого дохода над прожиточным минимумом для многодетной семьи не означает достатка.

«Их повседневные расходы на питание, одежду, образование, лечение, транспорт, коммунальные услуги и жилье несопоставимы с расходами обычной семьи», — подчеркнула она.

Буцкая подчеркнула, что сейчас компенсации, которые государство дает на покрытие обязательных расходов, могут стать причиной отказа в другой поддержке.

Кроме того, единые имущественные критерии не учитывают особенности многодетных семей: две машины могут быть необходимостью, а участок в СНТ — не источником дохода, а способом прокормить большую семью.

Ранее в Госдуме предложили ввести народную ипотеку под 3%, которой смогут воспользоваться в том числе те, кто только планирует стать родителями.