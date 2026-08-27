В Госдуме предложили ввести народную ипотеку под 3%

Депутат Слуцкий: более 350 тысяч россиян поддержали ипотеку ЛДПР под 3%

Более 350 тысяч россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР «Народная ипотека под 3%». Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, его слова привела «Газета.ru» .

По задумке парламентариев, льготный кредит смогут получать молодые специалисты до 35 лет, студенты, работники бюджетной сферы и граждане, планирующие стать родителями.

Ипотеку предлагают распространить на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке, а также на строительство собственного дома.

В ЛДПР считают, что новая программа должна расширить круг получателей льготной ипотеки. Слуцкий заявил, что действующая семейная ипотека под 6% не сделала жилье достаточно доступным для большинства семей.

«ЛДПР требует дать людям возможность покупать жилье, а не жить в кредитной кабале. Купить на шесть миллионов рублей в новостройке можно маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она на тех, у кого есть дети», — сказал Слуцкий.

Партия также предлагает уменьшать ставку после рождения каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулить ее. При этом в ЛДПР считают необходимым направить средства на реализацию программы на поддержку российских семей.

Ранее россиянам озвучили размер первого взноса для успешного одобрения ипотеки.