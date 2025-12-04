Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Фракция «СР» внесет в Госдуму законопроект о 13-й пенсии

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» разработали законопроект о выплате 13-й пенсии в размере не менее 1,5 прожиточного минимума за текущий год. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Проект поправок в Федеральный закон «О страховых пенсиях» внесут на рассмотрение Госдумы 4 декабря. Председатель партии Сергей Миронов сообщил, что по задумке парламентариев, 13-ю пенсию следует выплачивать в конце декабря к новогодним праздникам.

«Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица», — сказал он.

Сумма не должна быть ниже 1,5 прожиточного минимум пенсионера. В 2025 году он составляет около 22,8 тысячи рублей.

Ранее в России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат. С сентября работодатели обязаны указывать их размер в документах о премировании.