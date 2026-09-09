В Московской области обсудили дальнейшее развитие системы помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, включая вопросы реабилитации, занятости, образования и социальной адаптации. О мерах поддержки и взаимодействии региональных структур рассказал губернатор Андрей Воробьев на конференции подмосковных отделений Ассоциации ветеранов СВО и госфонда «Защитники Отечества», которая прошла в Доме правительства региона.

Участниками встречи стали ветераны СВО и их родственники, представители общественных организаций, депутаты, а также сотрудники фонда и ассоциации. Главной темой стало повышение доступности и адресности поддержки: от медицинской и социальной реабилитации до трудоустройства, переобучения, оформления льгот, занятий адаптивным спортом и помощи семьям. «Наша задача, и на это часто обращает внимание наш президент, — искать эффективные способы взаимодействия, проявлять заботу, внимание и реализовывать программы, которые жизненно необходимы для ребят, вернувшихся с фронта, для их семей. Мы должны быть чуткими и всегда находиться рядом. И ключевое здесь — конкретные предложения и программы, которые сегодня максимально востребованы. Реабилитация, трудоустройство, переобучение, всесторонняя забота о семьях — все это наши приоритеты. И такой прямой диалог и обсуждение самого важного уже стали доброй традицией», — отметил Андрей Воробьев.

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Губернатор также поблагодарил участников встречи и волонтеров, работающих в муниципалитетах региона. По его словам, такой формат прямого общения помогает лучше понимать запросы ветеранов и их близких и своевременно корректировать существующие программы.

Работа фонда и ассоциации Подмосковный филиал госфонда «Защитники Отечества» начал работу в Красногорске в июне 2023 года по поручению президента. Сейчас в организации трудятся 111 человек, в том числе 103 социальных координатора. Среди сотрудников есть родственницы военнослужащих — жены, матери и сестры бойцов. Фонд сопровождает ветеранов и семьи погибших по широкому кругу вопросов. Специалисты помогают оформлять документы и выплаты, получать технические средства реабилитации, решать юридические и психологические вопросы, а также содействуют в переобучении, трудоустройстве и участии в спортивных программах, в том числе паралимпийских. Помощь можно получить не только в Красногорске, но и в отделениях в Реутове, Лобне и Ногинске.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

С Ассоциацией ветеранов СВО фонд работает совместно. Их задачи во многом пересекаются: социальные координаторы помогают быстро определить проблему и направить человека в нужное ведомство, а ветераны Ассоциации оказывают поддержку тем, кому требуется адаптация к мирной жизни и помощь в преодолении психологических трудностей.

«Спектр задач, которые мы решаем, огромен: от юридической и психологической помощи, оформления документов для прохождения реабилитации, получения выплат до содействия в прохождении повторных военно-врачебных комиссий. По всем этим направлениям у нас уже отлажена системная работа», — сказала руководитель подмосковного филиала госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Ассоциацию ветеранов СВО Московской области создали в январе 2025 года также по инициативе главы государства. За это время организация объединила более четырех тысяч ветеранов, которые помогают своим боевым товарищам решать социальные и бытовые вопросы, получать положенные меры поддержки, находить работу и реализовывать себя после возвращения со службы. Отдельное направление — программы переподготовки и повышения квалификации. Председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, трижды кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков отметил, что совместную работу необходимо выстраивать таким образом, чтобы помощь доходила до каждого независимо от места проживания. «И совместные встречи с вручением наград, выездами в округа и решением конкретных проблем должны стать нашей регулярной практикой», — отметил Кирилл Лосунчуков. Работа с молодежью и социальная адаптация Ассоциация проводит не только социальные проекты, но и спортивные, культурные и патриотические мероприятия. Среди них — инклюзивный фестиваль Кубок Мужества, объединяющий ветеранов из разных регионов страны, проект «Шахматы для СВОих» при поддержке Сергея Карякина и конкурс «Женщина — Герой», посвященный семьям участников СВО.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

За время работы представители ассоциации провели около двух тысяч уроков мужества. Депутат Государственной думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов подчеркнул, что встречи ветеранов со школьниками помогают передавать молодежи личный опыт и формировать представление о патриотизме.

«Ассоциации ветеранов СВО уже больше полутора лет, и за это время в наши ряды вступили 4650 человек. Это огромная и ответственная работа: с каждым нужно встретиться, выслушать, помочь с проблемами и обязательно получить обратную связь. Ранение или тяжелое испытание фронтом меняет судьбу, но наша главная задача — собственным примером доказать боевым товарищам, что жизнь продолжается, а место для подвига и личной самореализации есть и в мирной жизни», — сказал Сергей Колунов. Меры поддержки и трудоустройство В Подмосковье для участников СВО и их семей действует 77 мер поддержки, причем 36 из них установлены на региональном уровне. В частности, предусмотрены бесплатное питание для учащихся школ и вузов, путевки в детские лагеря и компенсация расходов на ЖКУ. Оформить выплаты и льготы можно через госфонд «Защитники Отечества», МФЦ и региональный портал госуслуг.

Для удобства жителей в регионе действует комплексная услуга: по одному заявлению можно оформить сразу 18 льгот и выплат.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Большое внимание уделяют возвращению ветеранов к профессиональной деятельности. В области доступны более 50 программ переобучения, а специалисты кадрового центра сопровождают участников СВО при поиске работы. При взаимодействии с крупными предприятиями региона работу уже получили 72% вернувшихся ветеранов — это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа. Для бойцов, получивших тяжелые ранения, предусмотрен отдельный маршрут: комплексная реабилитация дополняется помощью в поиске подходящей работы и дальнейшем профессиональном развитии. Награды за мужество В рамках конференции Андрей Воробьев наградил государственными и региональными наградами добровольцев подразделения БАРС и бригады ГРОМ «Каскад». Одним из награжденных стал 59-летний боец с позывным Майкл, которого сослуживцы называют дядя Миша. Ветеран, имеющий звание старшего лейтенанта ВВС и многолетний опыт работы бортинженером, служил в подразделении беспилотников. За проявленные на фронте мужество и отвагу он получил медаль «За храбрость» II степени. «Я кадровый военный, старший лейтенант ВВС, всю жизнь проработал бортинженером и был связан с авиацией. На фронте тоже попал, можно сказать, в авиацию, только малую — в подразделение беспилотников. Поэтому младшим товарищам часто помогал профессиональным советом, делился опытом и учил жизни», — поделился ветеран.

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Вместе с ним награду получил его командир с позывным Ренж. Он провел на передовой три года, участвовал в боях на наиболее сложных направлениях и помогал эвакуировать мирных жителей из районов обстрелов. После церемонии военнослужащий вновь отправился к своему подразделению.