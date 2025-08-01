В Госдуме предложили создать новые конструкторские бюро при вузах и предприятиях

В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора для решения проблемы технологического отставания России в срочном порядке. Об этом 360.ru сообщил депутат Сергей Миронов.

«Необходимо предоставить масштабную поддержку конструкторским бюро, через налоговые льготы и гранты поддержать инжиниринговые компании», — сказал он.

По словам парламентария, крайне важно развить их не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских регионах.

Политик отметил, что на фоне сокращения числа научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро в России возрастают риски технологической зависимости и оттока высококвалифицированных специалистов за рубеж.

«Нужно внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при ведущих российских вузах, научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях», — подчеркнул Миронов.

Ранее стало известно, что в Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года. По словам главы партии «Справедливая Россия — За правду», нынешний установленный размер не позволяет россиянам жить на достойном уровне.