В Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года следует увеличить более чем в два раза. Об этом 360.ru рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить МРОТ с 22 400 до 50 тысяч рублей. Он уточнил, что нынешний установленный размер уже не позволяет россиянам жить на достойном уровне, поэтому его надо срочно пересмотреть.

«Меньше нельзя, потому что 50 тысяч рублей — это тот минимум, который позволяет людям удовлетворять самые минимальные потребности при нынешних ценах на продукты питания, стоимости бензина и тарифах ЖК», — добавил Миронов.

Он напомнил, что с 2022 по 2024 год потребительские цены увеличились на 11,94%, 7,42% и 9,52%, и инфляция в стране продолжает расти. Из-за этого покупательная способность рубля и доходы граждан обесцениваются.

«Сегодня численность занятого населения в России составляет 73,5 миллиона человек, из них около половины получают зарплату менее 50 000 рублей в месяц», — отметил парламентарий.

По его словам, из-за этого значительное число россиян едва сводят концы с концами, так как им не хватает денег даже на покупку продуктов.

По данным опроса, что жители Москвы считают, что минимальный доход должен составлять не менее 62,9 тысячи рублей. Исследование сервиса SuperJob также показало, что требования петербуржцев оказались меньше — от 59 тысяч рублей.