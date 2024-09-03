В Госдуме предложили снимать отпечатки пальцев у всех прибывающих в Россию мигрантов

Mash: в ГД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов по прибытии в Россию

Депутаты Госдумы попросили МВД снимать отпечатки пальцев у мигрантов сразу по прибытии в Россию, а спустя три месяца отправлять их на экзамены по русскому языку и истории. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Инициатором идеи стала депутат Сардана Авксентьева.

Сейчас отпечатки снимают только у тех мигрантов, которые приезжают в Россию более чем на три месяца. Кроме того, Авксентьева предложила обязать при въезде получать справку о владении русским языком и знании основ российского законодательства.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил высылать мигрантов из России за участие в предвыборной агитации.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны жить по ее правилам и чувствовать себя ее частью.