Медведев заявил, что у миграционной проблемы в России нет простого решения

Миграционная политика — острая и проблемная тема для России, особенно в контексте последних трагических событий. Такое заявление сделал лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, простого решения здесь нет, не получится «выгнать всех к чертовой матери». Стране требуются самые разные трудовые ресурсы.

«С другой стороны — все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам, они должны чувствовать себя частью страны», — сказал Медведев.

По его словам, приехавшие в Россию мигранты должны понимать историю нашей страны, владеть русским языком, правильно себя вести и не навязывать свои порядки.

Медведев подчеркнул, что нужно сразу избавляться от тех, кто правил не соблюдает. Никаких испытательных сроков, если приезжие нарушили законы РФ. Медведев добавил, что такая практика существует и в других странах.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева предложила выдворять из России всех мигрантов с судимостью. Соответствующую инициативу планируется внести в Госдуму уже на этой неделе.