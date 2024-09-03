Мигрантов предложили выдворять из России за вмешательство в выборы

Депутаты ГД предложили выдворять мигрантов за предвыборную агитацию

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Госдумы предложили депортировать мигрантов за участие в избирательных кампаниях. О разработке законопроекта сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предполагает штрафы до 10 тысяч рублей за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации.

Нилов обратил внимание на рост таких случаев. Например, управляющие компании в сфере ЖКХ активно привлекают мигрантов к агитации — иностранцы расклеивают и разносят материалы в пользу одного из кандидатов, а не занимаются услугами ЖКХ.

«Это как? Это за деньги наших граждан, вместо уборки улиц, вывоза мусора или благоустройства территории, приезжие коммунальщики влезают в избирательный процесс?» — возмутился парламентарий.

Он назвал подобные ситуации недопустимыми, а любой формат участия мигрантов в выборах — незаконным.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Согласно документу, мигранты не смогут менять место жительств или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.

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